Співачка Джамала, учасниця "Танців з зірками" та переможниця Євробачення, показала, як вийшла на прогулянку з дітьми та чоловіком, влаштувавши осінню фотосесію з родиною.

Як пише Politeka.net, Джамала стала популярною співачкою в Україні та Європі, де перемогла на міжнародному конкурсі Євробачення, виконавши пісню 1944. Зараз артистка вирішила спробувати в шоу" Танці з зірками", де виступає разом з Антоном Нестеренко. Не забуває співачка і про Instagram, де веде активно сторінку.

На нових фото, які Джамала опублікувала в соціальній мережі, артистка була разом з дітьми - Еміром-Рахманом і Селімом-Гірайом. На знімка можна побачити і чоловіка Сеїт-Берика Сулейманова.

"Весь цей осінньо-куртковий вайб - не саме моє улюблене. Та й взагалі, відразу з'являється завдання підвищеної складності-зібрати всім шапки, шарфи, куртки і далі за списком. І вийти по своїх роботах і справах.

Але коли трохи підсвітить сонечко, все-таки жити стає легше! І всі такі котики", - написала Джамала.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Згодна", "Сонце і тепла - вимагають наші серця", "красені, діти - благословення".

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