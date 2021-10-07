Співачка Надя Дорофєєва, колишня солістка групи" Время и Стекло", в особистому блозі показала, як розбиралася з патрульною поліцією в столиці України - Києві.

Як пише Politeka.net, екс-солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва зараз активно будує сольну кар'єру. Зірка також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото Надя стояла біля патрульної машини і щось заповнювала. Дорофєєва опублікувала кілька знімків, зазначивши, що знаходиться в Києві.

"Це патрульна поліція моди. Ви заарештовані", - написала Дорофєєва.

"Пред'явіть ваші бирки на одязі",-написала реп-виконавиця Alyona Alyona.

Фанати поставили понад 22 тисячі лайків і написали коментарі:

"Гарний"," пожежа"," довелося автограф залишити"," Любіть свій стиль, ви надихаєте всіх"," я бачу небезпеку"," у вас є один телефонний дзвінок своєму стиліста","Ваш стиль такий гарний".

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