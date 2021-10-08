Солістка відомого українського гурту "Go_A" Катя Павленко вирушила на відпочинок, де добре проводить час і звідки активно ділиться барвистими знімками в соціальній мережі Instagram.

Популярна виконавиця не говорить про особисте життя в мережі і не публікує багато фото в простих образах. Катерина вважає за краще показувати нейтральні моменти з життя, а також розповідати про свою роботу.

Цього разу Павленко поділилася чуттєвим знімком з відпочинку, яким порадувала фанатів. Не тільки пейзаж і красивий вид привернули до себе увагу.

"Час відчути щось особливе" - написала під кадром Катерина.

Шанувальники поспішили відреагувати і похвалити фігуру співачки:

"Анжели тільки не вистачає: (; це той купальник який подарувала жінка Тараса?); Скільки ж там градусів?; яка температура в Італії? поки на розслабоні, на чиллі; мої очі зловили кайф ... ❤ ; Класно, що ви нарешті на відпочинку😎 😎; якщо мене запитають, Що таке Ідеал, я просто покажу цей файл; нашуміли, тепер можна і відпочити!».

Нагадаємо, група " Go_A "і його 33-річна фронтвумен Катерина Павленко прославилися після перемоги на національному відборі-2020 з піснею"Соловей". Однак через пандемію пісенний конкурс довелося відкласти, тому Павленко і " Go_A "представляли Україну на 64 пісенному конкурсі" Євробачення "в Нідерландах вже з піснею" Шум " і зайняли у фіналі п'яте місце.

Раніше Politeka писала, що солістка Go_A Павленко здивувала кадром зоряного життя: "Опа, а в мішку що?".

Нагадаємо, що солістка Go_A Павленко вразила ефектним образом на концерті у Вінниці: "кращі".

A ще Politeka повідомляла, що солістка Go_A Павленко опинилася з мамою на вулиці і мало не померла: "важила 43 кг...".