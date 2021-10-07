Блогерка та дружина колишнього "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова поділилася новою світлиною з Парижа і написала довгий пост.

Як пише Politeka.net, 23-річна блогерка після участі в реаліті-шоу "Холостяк-9" вийшла заміж за головного героя – українського теле- та радіоведучого Микиту Добриніна. Весілля пара зіграла у серпні 2020 року в Києві, а 13 липня цього року в Квіткової та Добриніна народився первісток Лев.

Квіткова з чоловіком та маленьким сином багато подорожують, про що блогерка розповідає у своєму Instagram, де за нею стежить 1,7 мільйона людей. Цього разу Даша опублікувала серію атмосферних світлин у довгому чорному платті в дрібний горошок та стильних лоферах. Позаду на фото видніється легендарна Ейфелева вежа. Під фото блогерка написала довгий пост, у якому розповіла, як стати щасливішим.

"Коли ми усвідомлюємо силу своєї думки і матеріальність переконань, до нас приходить розуміння, що наше життя в наших руках. Ми самі творці свого щастя, і це не якісь дитячі казки. Навіть в медицині є випадки, коли пацієнтам всупереч прогнозам вдавалося вилікуватися. Тільки подумайте про це🤍", - написала дружина Добриніна.

За 20 хвилин шанувальники поставили майже 14 тисяч лайків та написали коментарі.

"Дуже мило😍👏", "Люблю на вас дивитися. Завжди відчуваю тепло від ваших фото", "Які Ви гарні❤️", "Фото приголомшливі! 🔥", "Мудрі слова))🔥", " Повністю згодна🔥 все залежить тільки від нас, і від наших думок 🙌🙌", - написали в мережі.

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