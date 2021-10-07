Співачка Ані Лорак (Кароліна Куек), яка поїхала жити і працювати в РФ, вирішила відпочити від підготовки до нового альбому і відправилася закордон в несподівану відпустку.

Вчора Ані Лорак розповіла, що бажає перед виходом нового альбому добре відпочити і цю відпустку вона проведе найкращим чином в Арабських Еміратах. Там артистка засвітилася в компанії брата, якого вкрай рідко показує в мережі.

Цього разу перед камерою Кароліна покрасувалася у вільній білій сорочці, яку частково приспустила з плечей і в чорному купальнику, який засвітила під час того, як навмисно демонструвала своє декольте. В цілому, образ зірка вийшов вельми незвичайним, адже доповнила свій пляжний лук артистка чорною маскою.

Кароліна також не стала відзначати, проводить час вона тільки з сім'єю або ж з нею прилетіли на відпочинок і її друзі.

Також Лорак похвалилася вечерею в розкішному ресторані з запаморочливим видом. При цьому співачка показала, хто склав їй компанію. У сторіс, де Лорак сміється поруч з чоловіком, відзначена сторінка Андрія перепічки.

Як відомо, артистка родом з маленького містечка Кіцмань у Чернівецькій області Кароліна Куєк зробила успішну кар'єру під псевдонімом Ані Лорак.

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