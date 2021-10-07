Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно стала мамою втретє, поділилася зворушливим фото, на якому були відображені лише руки її дітей.

Ведуча програми "Світське життя" і не тільки в серпні цього року стала мама втретє, передає Politeka.net.

Катя Осадча народила двох синів Івана (2017 р. н) і Данила (2021 р. н.) від чоловіка Юрія Горбуннова, а старшого Іллі (2002 р.н.) - від бізнесмена Олега Поліщука.

Артистка часто ділиться кадрами з дітьми. На новому фото вона показала, як маленькі брати тримаються за руки. Фото вийшло дуже зворушливим.

"Брати. Іван і Данило. Так хочеться, щоб вони виросли близькими друзями ❤️", - написала Осадча.

За 15 хвилин пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів.

"Прекрасне фото 😍 так і буде 💖", " так. Це заповітна мрія кожної мами, щоб діти жили дружно ❤️", " та братня любов сильна!❤️ нехай у них все буде добре👏", " чудове фото!👍Два янголята дорогоцінних!🙏 💗 ", "Все буде залежить від батьків, як виховаєте так і буде 🙌❤️❤️❤️", "Які у Іллі відносини з дітьми? 😍 ", "Все залежить від батьківського виховання 🥰", - написали користувачі Мережі.

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