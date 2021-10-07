Обраниця "Холостяка-11" Михайла Заливако, колишня дружина екс-глави офісу президента Анна Богдан, вирішила показати кращі кадри зі своєї нової фотосесії, яка сколихнула фанатів.

Анна Богдан після фіналу "Холостяка" отримала дуже багато гнівних коментарів на свою адресу тільки за те, що головний герой шоу її вибрав. Причому дівчині довелося перетерпіти хвилю негативу разом з ним.

Тепер у неї є своя аудиторія, з якою вона тільки вчиться спілкуватися, так як раніше не було стільки уваги до її персони. Причому Анна часто показує, як відпочиває разом зі своїм обранцем, чим цікавить публіку.

Нові кадри з останньої фотосесії Анни вийшли досить провокативними і сміливими, оскільки в нарядах Богдан вирішила не повторюватися. Тонкий плащ і чоботи, чорний боді або довга сукня з максі-вирізом на спині стали найбільш запам'ятовуються на зйомці. Багато фанатів помітили, як добре виглядає Анна в таких образах.

Відзначимо, герой 11 сезону шоу" Холостяк " бізнесмен Михайло Заливако і його обраниця Анна Богдан вже довгий час живуть разом. У своїх Instagram пара часто ділиться спільними романтичними фото, часто з'являється разом на світських заходах і їздить відпочивати.

Нещодавно Богдан із Заливако відлетіли на weekend до Італії, звідки публікують красиві спільні кадри.