Балерина багато працює та дає багато вистав

Незмінна суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар поділилася кадрами із Ужгорода, куди приїхала по роботі.

Як пише Politeka.net, 39-річна прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка та незмінна суддя шоу "Танці з зірками" дуже багато працює. Вона разом із чоловіком, артистом балету, прем'єром Національної опери України Олександром Стояновим, зараз перебувають в Ужгороді, де ввечері мають ставити виставу "Кармен".

У своєму Instagram Катерина поділилася красивою світлиною. Перед камерами балерина з’явилася у білих штанах та голубій куртці із квітковим принтом.

"Як же у вас добре. Подорожуй Україною", - написала Кухар.

Також Катерина поділилася відео в стилі "бумеранг" із Олександром Стояновим. Пара сиділа на лавочці біля маленького водоспаду, Катерина пила улюбленій напій.

"Трохи відпочинемо і підемо готуватися до нашої зустрічі! Хто сьогодні на "Кармен" в Ужгороді?", - запитала Катя і прикріпила опитування.

Також балерина опублікувала серію власних кадрів та світлин із чоловіком. На фото Стоянов позує біля великого меча.

"Ужгород, сьогодні ми у вас! І нам дуже подобається ... 🇺🇦", - написала Кухар.

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