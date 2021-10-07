Популярна українська модель, володарка титулу "Міс Україна Всесвіт" 2020 року Єлизавета Ястремська вирішила показати, що саме їй допомагає потримати свою фігуру у формі.
Єлизавета Ястремська добре знає, як важливо стежити за собою і своїм харчуванням, а також розпорядком дня. Через комплекси ще в школі дівчина помітно набрала у вазі і всі спроби привести себе в порядок в той момент нічого їй не дали.
Проте, справу вирішив випадок. За словами Ястремської, допомогла звичайна закоханість і почуття ейфорії, через який вона була розсіяна і витала в хмарах. Після того, як дівчині все ж вдалося повернути бажані параметри, вона більше не дає собі розслаблятися.
Як можна помітити, зараз Єлизавета сильно захоплена заняттями спортом і оздоровленням свого організму. Знаменитість не тільки відчуває себе краще, коли займається, вона також отримує форми мрії. Деякі вправи найбільше їй подобаються. У сторісах Ястремська показав, як зазвичай займається з тренером.
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Також Єлизавета здалася в спортивному топіку, а волосся залишила розпущеним. Красуня зробила селфі, показавши свою фігурку на великому плані.
"Так втомилася вчора після навчання, що проспала сьогодні тренування з тренером на 10", - розповіла про ранкову проблему Ястремська.
Нагадавши, "Міс Україна 2020" Ястремська в спортивному топіку блиснула підтягнутими формами: фото.
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