Популярна українська співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк) показала яскраві фотографії з розкішного відпочинку на елітному курорті в Дубаї.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ані Лорак, яка багато років успішно будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, нещодавно заінтригувала шанувальників новим альбомом, який готує до релізу. Напередодні презентації зірка вирішила відпочити - вирушила на елітний курорт в Дубаї.

На своїй сторінці в Instagram ані опублікувала ефектні кадри з відпочинку, на яких позує в купальниках. Так, цього разу зірка поділилася в сторіс чарівною фотографією на якій позує біля красивого хмарочоса, схоже, це готель, в якому оселилася співачка.

На прогулянку Лорак вийшла в спокусливому чорному купальнику цікавого фасону, який красиво підкреслив витончену фігуру і довгі стрункі ноги. Свій образ артистка доповнила легкою фіолетовою накидкою, її волосся зібране в акуратну зачіску, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, Ані Лорак в короткому топі влаштувала собі "перезавантаження" за кордоном: "Яка ж красива!".

Як повідомляла Politeka, Лорак, заспівала українською, шикує в готелі з номерами до 400 тис.гривень: безмежний басейн і панорама.

Також Politeka писала, що Ані Лорак засвітила свого супутника під час розкішної вечері в Дубаї: з'явилися фото.