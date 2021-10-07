Українська співачка, екс-учасниці групи ВІА-Гра, а також чемпіонка світу з бодібілдингу та фітнесу Санта Дімопулос отримала досить несподівану пропозицію

Про це пише Politeka.net, з посиланням на сторінку 34-річної артистки в Instagram.

Як відомо, в 2020 році саме екс-солістці "ВІА Гри" стала переможницею шоу «Танці з зірками». За підсумками глядацького голосування кубок дістався Санті Дімопулос і її партнеру Максу Леонову, друге місце-вокалістці The Hardkiss Юлії Саніної і її напарнику Дмитру Жуку. Але незабаром після цього Дімопулос оголосила про передачу кубка Саніної, так як вважала її гідною переможницею.

У нових сторіс на своїй сторінці в соцмережі Санта показала, що шанувальники запитують, чи не збирається вона знову взяти участь в танцювальному проекті. Така пропозиція здивувала співачку.

"А сенс?) Я вже переможець) і далося мені це дуже нелегко. Я випала з життя на півроку і зробила все на межі своїх можливостей. Треба йти далі і підкорювати нові вершини", - відповіла Дімопулос.

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