Український співак Сергій Лазановський (RIDNYI), переможець "Голосу країни" в команді Наді Дорофєєвої, поділився своєю творчістю на сторінці в Instagram.

Після перемоги на шоу Сергій Лазановський став набирати популярність в Україні, пише Politeka.net. Зараз артист розвиває свої сторінки в Instagram і Тік-Ток, що допомагає в зростанні кар'єри.

Так, у своєму Instagram співак розмістив відео, на якому співає пісню: "Украду твоє серце! Украду твою душу! Украду, заберу і закрию на замок", - виконав композицію артист. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах Лазановський позував на вулиці в одному светрі, а поруч на лавочці знаходилася гітара.

"Ви ж пам'ятаєте про ТікТок? 🙈", - написав співак.

За 15 хвилин пост зібрав сотні переглядів.

"Молодець", "👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰", "😍😍😍😍", - прокоментували користувачі Мережі.

Зазначимо, Сергій Лазановський в результаті перемоги на шоу отримав квартиру в Києві. Однак нещодавно співак розповів, що планує продати житло, а виручені кошти вкласти в розвиток своєї творчості.

Зараз співак живе в Івано-Франківську.

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