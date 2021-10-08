Український співак Сергій Лазановський (RIDNYI), переможець "Голосу країни" в команді Наді Дорофєєвої, поділився своєю творчістю на сторінці в Instagram.
Після перемоги на шоу Сергій Лазановський став набирати популярність в Україні, пише Politeka.net. Зараз артист розвиває свої сторінки в Instagram і Тік-Ток, що допомагає в зростанні кар'єри.
Так, у своєму Instagram співак розмістив відео, на якому співає пісню: "Украду твоє серце! Украду твою душу! Украду, заберу і закрию на замок", - виконав композицію артист. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
На кадрах Лазановський позував на вулиці в одному светрі, а поруч на лавочці знаходилася гітара.
"Ви ж пам'ятаєте про ТікТок? 🙈", - написав співак.
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За 15 хвилин пост зібрав сотні переглядів.
"Молодець", "👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰", "😍😍😍😍", - прокоментували користувачі Мережі.
Зазначимо, Сергій Лазановський в результаті перемоги на шоу отримав квартиру в Києві. Однак нещодавно співак розповів, що планує продати житло, а виручені кошти вкласти в розвиток своєї творчості.
Зараз співак живе в Івано-Франківську.
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