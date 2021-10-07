Відома українська телеведуча Леся Нікітюк стала героїнею короткометражного фільму студентки одного із Київських вишів.

Як пише Politeka.net, 33-річна Леся Нікітюк – популярна в Україні телеведуча, яка відома багатьом завдяки шоу "Хто зверху", "Хто проти блондинок", "Орел і Решка". В Instagram за життям талановитої дівчини стежать майже чотири мільйони людей, Нікітюк є кумиром для багатьох.

Так, нещодавно студентка Київського університету культури Полянська Валерія обрала темою своєї дипломної роботи життя Лесі Нікітюк та зняла короткий фільм про телеведучу.

"У цьому відео ви побачите справжню історію про українську телеведучу, яка навіть при великій популярності залишається людиною! @lesia_nikituk, спасибі, що ти надихнула мене на це❤️🙏🏻", - написала дівчина у своєму Instagram.

У своїх сторіс Леся Нікітюк відреагувала на старання студентки та подякувала Валерії за роботу.

"Ніколи б не подумала, що виросту і про мене напишуть дипломну роботу! Дякую!", - написала телеведуча.

У кінці короткого відео авторка роботи розмістила смішний бекстейдж із запису інтерв’ю з Лесею. Телеведуча жартома дала Валерії Полянській кілька порад.

"Лєра, ти маєш чітко планувати інтерв’ю, чітко задавати питання: "Як ви таратаратра…". Поки виговорить…. А як він, вона, а ви….Ти іздіваєшся? Пускай мене у туалет, давай", - пожартувала Леся.

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