Телеведуча Леся Нікітюк показала стильний образ, а також розсмішила українців новою публікацією в соціальній мережі Instagram.

Як пише Politeka.net, Нікітюк стала популярною українською телеведучою, займаючись рейтинговими проектами " Хто зверху?", "Хто проти блондинок?"і багатьох інших. Леся обожнює жартувати і постійно радує українців кумедними фото і відео в Instagram, де за нею стежать мільйони фанатів.

Перше фото Леся опублікувала в сторіс. Нікітюк була в стильному вбранні, позуючи поруч з невідомим красенем. Парочка зробила селфі, перебуваючи в гримерці.



"Барбі", - написано було під фото.

На другому фото Леся вже похвалилася об'ємними формами. Для цього їй довелося притиснути до бюста двох бритоголових чоловіків.

"Груди на годину, дорого, пишіть в дірект", - написала Леся під фото.

Українці відразу почали ставити лайки і обговорювати публікацію:

"Виглядає, скоріше, як неголені коліна"," виголити їх потрібно перед фотосесією"," Так собі перфоманс"," якби не друге фото, подумала б, що коліна","це типу на першому фото на зразок коліна".

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