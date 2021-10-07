Актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", показала, як сильно постраждала машина в дорожньо-транспортній пригоді.

Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна є популярною актрисою, виступаючи в шоу "Жіночий квартал". Зірка обожнює спорт, робить безліч шпагатів, а також ефектно танцює біля пілона, вражаючи розкутістю. Не забуває Катерина і про Instagram, де ділиться з українцями найцікавішим.

На новому фото Нікітіна показала свій автомобіль. Як можна побачити, хтось в'їхав Катерині в багажник.

"Прокидаєшся, йдеш до машинки, а тут тобі "Доброго ранку". Весь ранок займалася паперами, випаду на день точно", - написала Нікітіна.

Також Катерина розповіла про винуватця ДТП: "світ не без хороших і відповідальних людей. Володя красунчик, накосячіл, все оформив, не злиняв. Переживав, щоб всі папірці і номери дійшли мені, залишив записку і охоронцеві з АТБ. Вдячна, що не залишив все так".

Нікітіна поділилася, що через машину навіть плакала: "так, я Нила. Так, я плакала. Я ж девочка. Зате тепер легше... Просто прикро... Купа паперів оформляти, довго чекати оцінки страхової, виплат і т д".

На останньому сторіс Катерина ще пожартувала.

"Я: блін, у моєї машини тепер Дупа негарна.

Моя мама: зате твоя Дупа в порядку", - написала діалог з мамою Нікітіна.

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