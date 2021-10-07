Фанатам показали архівне фото молдавського виконавця Дана Балана у компанії української телеведучої Катерини Осадчої з програми "Світське життя"

Як повідомляє Politeka.net, відомий Молдавський Виконавець Дана Балан давно полюбився українцям. У соцмережі Instagram є безліч фан-сторінок, присвячених артисту, на якому шанувальники обмінюються фото і новинами про свого кумира. Так, нещодавно в мережі з'явилося архівний знімок, на якому Дан позує в компанії популярної телеведучої Каті Осадчої.

На фотографії музикант і телезірка відображені в цікавій локації, схоже на зйомках"Світського життя". Перед камерою Балан з'явився в незвичайному образі - на ньому картаті штани і чорна футболка, а на голові незвичайний чорний капелюх, який додає артисту загадковості. Осадча поруч з ним позує в елегантному білосніжному костюмі з хитромудрою капелюхом на голові.

У підписі до фотографії нічого не написали, відзначили тільки Станиці Дана і Каті, а в коментарях з'ясувалося, що це знімок 2019 року. "Як приємно бачити", "Фотографія 2019 року", "Архів", "Які милі", "Капелюшник", "Так, і Дан і Катя люблять всілякі капелюшки, не завжди правда в попад", "Класні", - пишуть користувачі в коментарях.

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