Українська співачка Антоніна Матвієнко, дочка легендарної виконавиці Ніни Матвієнко, полетіла на відпочинок на острів Мадейра, звідки ділиться публікаціями із шанувальниками.
Як пише Politeka.net, 40-річна Антоніна Матвієнко, дочка відомої співачки Ніни Матвієнко, вже декілька років одружена із виконавцем Арсеном Мірзояном. Пара виховує спільну дочку Ніну, яку назвали на честь мами Тоні Матвієнко.
У своєму Instagram співачка Тоня Матвієнко, яка вперше засвітилася на шоу "Голос країни", часто радує шанувальників світлинами та відео. Цього разу співачка показала кадри з відпочинку на португальському острові Мадейра, куди полетіла без Мірзояна з дочкою Ніною.
Матвієнко опублікувала світлину в купальнику, якого на фото не видно, та сонцезахисних окулярах. В руках співачка тримала розрізану папаю.
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"Папайя 🧡 @igor_feeria дякую за рай", - подякувала Матвієнко туроператору Ігорю Захаренко.
Шанувальники оцінили публікацію та написали коментарі.
"Крута фотка😍🔥❤️", " Гарнюня 😍❤️", " Так, дуже смачний плід, а сама рослина називають динне дерево. Воно на пальму схоже", - написали в мережі.
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