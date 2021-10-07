Українська співачка Антоніна Матвієнко, дочка легендарної виконавиці Ніни Матвієнко, полетіла на відпочинок на острів Мадейра, звідки ділиться публікаціями із шанувальниками.

Як пише Politeka.net, 40-річна Антоніна Матвієнко, дочка відомої співачки Ніни Матвієнко, вже декілька років одружена із виконавцем Арсеном Мірзояном. Пара виховує спільну дочку Ніну, яку назвали на честь мами Тоні Матвієнко.

тоня Матвієнко, Ніна Матвієнко

У своєму Instagram співачка Тоня Матвієнко, яка вперше засвітилася на шоу "Голос країни", часто радує шанувальників світлинами та відео. Цього разу співачка показала кадри з відпочинку на португальському острові Мадейра, куди полетіла без Мірзояна з дочкою Ніною.

Матвієнко опублікувала світлину в купальнику, якого на фото не видно, та сонцезахисних окулярах. В руках співачка тримала розрізану папаю.

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"Папайя 🧡 @igor_feeria дякую за рай", - подякувала Матвієнко туроператору Ігорю Захаренко.

Шанувальники оцінили публікацію та написали коментарі.

"Крута фотка😍🔥❤️", " Гарнюня 😍❤️", " Так, дуже смачний плід, а сама рослина називають динне дерево. Воно на пальму схоже", - написали в мережі.

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