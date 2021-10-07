Дружина Євгенія Кошового, актора "Квартал 95", Ксенія показала свого зіркового чоловіка, а також домашнього вихованця - собаку, яка залізла на гумориста.

Як пише Politeka.net, Євген Кошовий став популярним українським гумористом, знімаючись у проектах"Квартал 95". Зірка зараз знімається" Розсміши коміка"," Вечірній квартал"," Ліга сміху", а також демонструє акторські таланти в українських картинах. Кошовий з 2007 року в шлюбі з танцівницею Ксенією, з якою виховує двох дочок. Дружина, як і Євген, веде блог в соціальній мережі Instagram, де нерідко можна побачити і самого Євгена.

На новому фото Євген сидів, кудись уважно дивлячись. На ньому сиділа маленька собачка, яка влаштувалася зручно на грудях гумориста. Ксенія зробила знімок крупним планом і намалювала сердечко між собакою і чоловіком Євгеном Кошовим.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних можливостей.

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