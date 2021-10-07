Відомий шоумен Дзідзьо (Михайло Хома) після розлучення з красунею-дружиною несподівано з'явився в компанії колишньої солістки групи Nikita Анастасії Кумейко

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець і шоумен Дзідзьо, який нещодавно розлучився з дружиною Ярославою, засвітився в компанії співачки і діджейки Анастасії Кумейко. Спільне фото з Михайлом Настя опублікувала у своєму Instagram.

На фотографії Дзідзьо і Кумейко відображені в цікавій локації на новорічних святкових зйомках. Як виявилося, вже в жовтні почали знімати новорічні шоу на одному з центральних телеканалів. Артист позує перед камерою в яскравому образі - на ньому помаранчева дублянка з хутряним коміром і незвичайна кепка на голові. Настя з'явилася на зйомках в спокусливій помаранчевій сукні, яка підкреслила її довгі стрункі ноги в чорних туфлях на шпильці.

У підписі до фото Кумейко написала: "Новий рік до нас мчить. Скоро все трапиться. Готові?". Користувачі тут же почали коментувати нове фото: "Не зарано?", "Що за зйомки?", "Які ви класні", "Вогонь", "Які красиві", "Круто".

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