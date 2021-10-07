Українська співачка і "Холостячка" Злата Огневич поділилася історією про роботу в Криму і розповіла, чому вона відмовлялася співати деякі пісні.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною українською виконавицею, а також переможницею на шоу "Маска". Зараз артистка знімається в шоу" Холостячка", а також активно веде сторінку в Instagram.

На новому сторіс Злата сиділа в таксі. Як виявилося, зірка слухала шансон, який включив таксист.

"Їду в таксі. Вирішила не просити таксиста вимкнути радіо-шансон. Слухаю чисто з інтересу, душевно", - написала Злата.

"Сторіс про Шансон я вивантажила не просто так. Мало хто з вас знає, що в 14 років я працювала співачкою в ресторані. Це було в Криму і можете собі уявити, яка величезна кількість туристів приїжджала до нас в гості влітку з усього СНД. Ну і звичайно ж у нас була та сама публіка, яка любила слухати і замовляти шансон. Я відмовлялася співати ці пісні і через це набагато менше заробляла ніж інші співаки в ресторанах. Але зате я отримувала насолоду на сцені від тієї музики, яку я співаю", - розповіла історію Огневич.

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