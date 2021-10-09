Колишня дружина DZIDZIO і відома співачка Slavia (Ярослава Притула) після розлучення зізналася, що йде шукати нового чоловіка.
Як передає Politeka.net, Ярослава Притула є популярною співачкою, дівчина відома під псевдонімом Slavia. Артистка нещодавно заявила про своє розлучення з музикантом Дзідзьо (Михайло Хома). Не дивлячись на розрив, вони залишаються в хороших відносинах. За слова артистки, причиною стали розбіжності в шлюбі, які вони не змогли вирішити.
Так, цього разу виконавиця опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Slavia показує розпакування картини, яку їй надіслали в подарунок.
На зображенні виявляється сама вона в повний зріст. Артистка вирішує, куди повісить цю картину.
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"Ну все, йду шукати місце, де буде висіти ця краса. І того, хто приб'є цвях", - зізналася співачка і підморгнула в камеру.
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