Колишня дружина DZIDZIO і відома співачка Slavia (Ярослава Притула) після розлучення зізналася, що йде шукати нового чоловіка.

Як передає Politeka.net, Ярослава Притула є популярною співачкою, дівчина відома під псевдонімом Slavia. Артистка нещодавно заявила про своє розлучення з музикантом Дзідзьо (Михайло Хома). Не дивлячись на розрив, вони залишаються в хороших відносинах. За слова артистки, причиною стали розбіжності в шлюбі, які вони не змогли вирішити.

Так, цього разу виконавиця опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Slavia показує розпакування картини, яку їй надіслали в подарунок.

На зображенні виявляється сама вона в повний зріст. Артистка вирішує, куди повісить цю картину.

"Ну все, йду шукати місце, де буде висіти ця краса. І того, хто приб'є цвях", - зізналася співачка і підморгнула в камеру.

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