Відома співачка і переможниця минулого сезону популярного шоу "Танці зірками" Санта Дімопулос відверто зізналася у своїй невпевненості і розповіла про свої страхи.

Як передає Politeka.net, Санта Дімопулос відома як українська співачка. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра", де вона заміняла Надію Грановську. Через рік дівчина покинула групу щоб зайнятися своєю сольною кар'єрою. У 2020-му році співачка здобула перемогу на шоу "Танці з зірками", де виходила на паркет з відомим хореографом Максом Леоновим.

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Зірка часто спілкується зі своїми шанувальниками на просторах соціальних мереж. Вона запропонувала фанатам задати їй питання, які їх найбільше цікавлять.

Їй поставили питання про те, як вона реалізовує себе як жінка в повсякденному житті.

"У мене міцна, красива і повна сім'я, яка побудована на любові, турботі, повазі і гармонії. Це нескінченна сфера для реалізації) Я за 8 років побудувала бізнес, який приносить мені хороший дохід і я справляюся зі своєю тривожністю, тому що міцно стою на своїх ногах. Для мене це дуже важливо. І на даному моменті розширююся ", - підмітила артистка.

"Я позбулася безлічі страхів, від невпевненості, відпустила багато болю і постійно працюю над собою духовно, морально і фізично. Для мене важливо відчувати себе красивою і доглянутою, тому я приділяю не мало часу фізичній формі і різним процедурам, щоб підтримувати себе в тонусі", - зізналася артистка.

Раніше повідомлялося, Дімопулос засвітила величезне діамантове кільце і поскаржилася українцям: "Мені завжди мало..."

Також, Дімопулос пояснила своє ставлення до учасників нових "Танців з зірками": "Коли дивлюся, моє перше почуття..."

Politeka розповідала, Дімопулос зізналася, що відчувала, повернувшись на "Танці з зірками": "Коли танцювати потрібно з Максом Чмерковським..."