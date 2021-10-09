Відома співачка і головна героїня 2-го сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка родом з Криму, зізналася, ким їй довелося працювати в 14 років.

Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в міжнародному конкурсі Євробачення в 2013-му, де здобула 2 місце. Нещодавно стало відомо, що вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка". Нагадаємо, в першому сезоні брала участь Ксенія Мішина, з якою їх тепер порівнюють.

Так, цього разу Злата Огневич опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах співачка підспівує і пританцьовує в таксі під пісню в стилі шансон.

Співачка зізналася, що вивантажила це відео не просто так і пояснила чому.

"Зізнаюся, я вивантажила сторіз з шансоном не просто так. Не багато їх вас знають, в 14-ть років я працювала співачкою в ресторані. Це було в Криму. І можете собі уявити, яка величезна кількість туристів приїжджала до нас в гості влітку з усього СНД?",- просила Злата Огневич.

"Ну і звичайно ж, у нас була саме та сама публіка, яка любила слухати і замовляти шансон. Я відмовлялася співати ці пісні і через це набагато менше заробляла, ніж інші співаки в ресторанах влітку", - відверто розповіла співачка.

Також, вона помітила, що не дивлячись на це, вона могла виконувати ту музику, яку хотіла, і це приносило їй насолоду.

"Але, зате я отримувала насолоду на сцені від тієї музики, яку я співаю." ,- зізналася Злата Огневич.

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