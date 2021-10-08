Український спортсмен, чемпіон Олімпіади 2020 в Токіо, Жан Беленюк, здивував одкровенням, застосувавши нецензурну лексику, і в результаті нарвавшись на неоднозначну реакцію в Мережі.

Жан Беленюк у 2021 році завоював єдину золоту медаль для України, передає Politeka.net.

Днями спортсмен у своєму Instagram розповів про бажання принести користь цією золотою медаллю - він захотів продати нагороду на аукціоні, а виручені кошти передати на благодійність. Більшість користувачів Мережі стали відмовляти Беленюка від цієї затії, адже, він здобув нагороду, вклавши багато сил.

А перед цим постом в Instagram спортсмен, мабуть, натякнув, що заробити перше місце на Олімпіаді було його заповітною мрією. Однак висловив чемпіон це, використовуючи нецензурну лайку.

"У мене була мрія і ніяких йо**них ігор я всього лише хотів втілити її", - написав Жан Беленюк, процитувавши слова з пісні Скриптоніта - "Положение".

"Потужно і зухвало🔥", "день походу у всіх "своєрідний"", " не соромно лаятися????", "Не соромно?", "Ну ти ж депутат, який Скрип...?🤦 ♂ ️ ", "Красунчик наш 😍🔥❤️🇺🇦💪🤘", "класно сказав♪!", "🔥так Олімпійські це теж ігри))", " чемпіон!", "Красунчик, дуже радий і гордий за тебе!🔥 ",- прокоментували користувачі Мережі.

Нагадавши, Беленюк задумався "позбутися" олімпійської медалі, в мережі обурюються

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