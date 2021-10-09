Відомий український виконавець Андрій Данилко відповів на критику його образу зіркового детектива на грандіозному шоу "Маска"

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сайті телеканалу "Україна", відомий український виконавець Андрій Данилко, більш відомий як Вєрка Сердючка, знову став зірковим детективом другого сезону шоу "Маска". Після першого сезону програми артист зіткнувся з критикою від деяких глядачів, мовляв, він відразу вгадує багатьох персонажів, через це шоу нецікаво дивитися.

Як зізнався Данилко, він близько до серця прийняв таку критику від глядачів і прийняв рішення у другому сезоні шоу поводитися інакше.

"Тому я вирішив - якщо цього разу когось вгадаю, то напишу собі на руці і буду сидіти-мовчати, щоб усім було цікаво", - заявив зірковий детектив.

Відзначимо, що попри деяку критику, саме Андрій Данилко є улюбленим зірковим детективів для багатьох українців. І його повернення на шоу шанувальники вимагали у телеканалу в соцмережах.

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