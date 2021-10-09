Переможниця шоу "Холостяк-10", телеведуча і екс-гімнастка Даша Ульянова, видала цікаву умову про участь у шоу повторно, а також розповіла про чоловіків, які їй можуть сподобатися.

Даша Ульянова стала обраницею пілота Макса Михайлюка на шоу "Холостяк-10", пише Politeka.net. Чоловік вибрав дівчину серед безлічі претенденток, проте відносини у пари не склалися, і практично після завершення проекту обидва заявили про розставання.

Як не крути, а перемога на шоу принесла велику популярність колишній гімнастці. Зараз на її Instagram підписані 283 тисячі користувачів мережі. Дівчина регулярно спілкується з фоловерами. Цього разу Даша Ульянова розповіла, чи хотіла б вона брати участь у шоу "Холостяк" знову.

"Тільки на "Холостячку"", - написала красуня, тим самим натякнувши - вона не проти, щоб тепер за її серце поборолися чоловіки.

Також Даша Ульянова розповіла, хто зміг би її підкорити.

"Впевнені в собі, інтелектуальні, не "пісні", які вміють залицятися і створювати романтику. Ну а головне, щоб людина була хороша", - написала переможниця "Холостяка".

Телеведуча розповіла причину відмови взяти участі в проекті "Холостяк" знову.

"Мені здається, після другого, моя психіка піде під відкіс", - написала Ульянова.

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