Відомий український комік і переможець першого сезону "Холостячки" Олександр Еллерт розкрив несподівану деталь другого сезону
Як повідомляє Politeka.net, переможець першого сезону шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт разом зі своїм конкурентом на шоу, а нині другом Олександром Рибаком знімають і викладають в мережі забавні ролики – огляди на реаліті-шоу "Холостяк" і "Холостячка".
Так, у своїх Instagram-сторіс Саша розповів, що вони з Андрієм підготували новий огляд на черговий випуск "Холостячки" зі Златою Огневич", а також додав, що до них звернувся один з учасників цього шоу. Так, за словами Еллерта, хлопець, який у проекті претендує на серце Злати, попросив хлопців у своїх оглядах не обговорювати саме його.
"До речі, деякий учасник цього сезону написав нам з рибалкою: "А можна мене коротше взагалі не обговорювати, мені це не цікаво". Так от, такі прохання ми будемо ігнорувати і обговорювати із задоволенням", - розповів Олександр, але імені учасника не назвав.
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