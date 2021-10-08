Відомий співак та соліст гурту "Іванушки International" Кирило Туриченко, з яким зустрічалася Тіна Кароль до заміжжя, поїхав до Африки та наважився на екстремальний відпочинок.

Як пише Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль до заміжжя із нині покійним продюсером Євгеном Огіром зустрічалася із відомим російським актором, музикантом та солістом групи "Іванушки International" Кирилом Туриченком. За словами співака, зараз вони зв’язку не підтримують, але колись у них були хороші стосунки, вони навіть жили разом.

Нещодавно 38-річний Туриченко зробив пропозицію своїй коханій дівчині Дарині Тарасовій. Зараз пара відпочиває в Африці.

"Чим закінчилися канікули в Африці? (Із слабкими нервами до кінця не дивитися!)", - написав Туриченко у своєму Instagram та опублікував відео з відпочинку.

На ролику видно, що Туриченко наважився на екстремальний стрибок із дуже високого мосту.

Шанувальники написали коментарі.

"Як ти зважився ??? 😱", "дивитися страшно, а як можна стрибнути? 😲. Ви дуже сміливий і екстремальна людина! 👍", "Ви живий Кирило? 😌🙄", "Не додивившись до кінця, як би я свою порцію адреналіну отримала 😀😉 Мені цікаво які у Вас були відчуття, ще б стрибнули? 😍😍😍", "Кирило 😳🙀 не лякайте нас! Краще співайте нам кожен день !!!! 👏👏👏👏👏👏👏", - написали в мережі.

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