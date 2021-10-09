Український актор, спортсмен і колишній стриптизер Олексій Суровцев, колишній учасник шоу "Танців з зірками-5", розповів, як пережив болісний розрив з дружиною.

Про Олексія Суровцева заговорили з новою силою після його участі в шоу "Танців з зірками-5", пише Politeka.net. На жаль, артист покинув шоу після четвертого ефіру.

У програмі "Зірковий шлях" вирішили взяти інтерв'ю у артиста, торкнувшись найбільш особистих тем. Зокрема, актор розповів, як пережив розлучення.

У сюжеті йдеться, що на перший погляд може здатися - у Олексія Суровцева в житті було багато жінок, але насправді - ні, тільки довгі відносини, і майже всі офіційні. За плечима актора вже три шлюби, один з яких цивільний. Вперше чоловік одружився ще студентом.

За словами Суровцева, він познайомився з першою дружиною, коли ще вчилися в інституті фізкультури.

"Красива, висока, модель. На той час модель - це було круто. Вчитель англійської мови в школі", - розповів екс-учасник Суровцев.

Через п'ять років пара одружилася, а через рік Олексій пішов, адже побут "з'їв" відносини. Після цього артист зав'язав стосунки з Ксенією, яка також була танцівницею.

Пара одружилася і прожила разом 12 років. За словами артиста, це було складне розлучення.

"Я продовжую любити, як людину. Шалено. Вона дуже класна, ми завжди один одного підтримуємо... але для мене жінка повинна залишатися в моєму мозку залишатися жінкою - не сестрою, вона стала для мене сестрою", - поділився артист.

Вже 2,5 року актор одружений на бодібілдерші Анні.

Нагадаємо, Суровцев після вильоту з" Танців з зірками "повідомив про розставання з"коханою".

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