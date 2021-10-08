Вітчизняна Театральна і кіноактриса а також дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук розповіла про свою вагітність, яка обірвалася на тринадцятому тижні.

Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук є популярною українською актрисою, яка знялася в десятках серіалів і фільмів. (Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця). Зірка в офіційних відносинах з продюсером "Квартал 95", якому народила першого сина Гліба в 2015 році, а другого в 2020 актриса стала вдруге мамою. Але Саліванчук була три рази вагітна. Анна розповіла в інтерв'ю Дороті подробиці тієї історії.

"Для всіх я ще хочу проговорити момент один, для всіх, хто не знає, ти (Анна Саліванчук, - прим. ред), могла б тричі вже стати мамою?",- уточнює ведуча у Анни.

"Так", - відповіла актриса.

Саліванчук зазначила, що друга вагітність, яка обірвалася, у неї була після зйомок перших "свінгерів" в кінці листопада 2017 року.

"У Ризі я зрозуміла, що мені все смердить і значить я вагітна і я приїхала щаслива і відразу ж купила тест, дізналася, що я вагітна. Розповіла відразу всім режисерам, всім, де мене затвердили, щоб ніхто не сподівався на мене", - сказала Анна.

Також Саліванчук розговорилася про те, що сталося потім: "13 тижнів і плід завмер. Це було хлопчик. Я робила генетику, тому що це була дуже складна операція в моєму житті. Мені спочатку сказали не потрібно робити аборт, він сам вийде, він сам не виходив два місяці. Кожен місяць це було дуже боляче і потім була ціла операція, повноцінні пологи, загалом, дуже складний період в моєму житті. Як жінка,. я вдячна Богу, що в той момент у мене вже є Гліб. Тому що в такий момент жінка може переживати, а раптом дітей більше не буде".

Анна також поділилася, чому вдячна, що вагітність обірвалася: "я зробила генетику, сказали, що це просто така ситуація, там не вистачало хромосомів і Слава Богу, що він завмер, тому що він міг би бути хворим. А я на жаль та мати, яка якби дізналася, що дитина буде хвора, зробила аборт".

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" показала, як зробила підтяжку шкіри обличчя

А ще Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" дала пораду, яка кардинально змінює життя на краще

Також Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" у лікарському халаті спантеличила українців



