Відомий телеведучий і суддя шоу "Україна має талант" Сергій Притула показав ніжний сімейний знімок і зворушив шанувальників.

Як передає Politeka.net, Сергій Притула є відомим українським телеведучим. Він прославився завдяки своїй роботі в безлічі телевізійних проєктів, зараз він є постійним ведучим шоу "Хто зверху?". Також, нещодавно стало відомо, що він став суддею нового сезону шоу "Україна має талант".

Україна має талант, Сергій притула, Ксенія Мішина, Євген кот, скрін

Так, цього разу Сергій Притула опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, зараз у телеведучого другий шлюб з Катериною Сопельник, з якою у них двоє дочок - Соломія і Стефанія. Також у Сергія Притули є син Дмитро від першого шлюбу. На знімку долоні всієї його сім'ї - дружини і трьох дітей.

Популярні новини зараз

72-річна Пугачова засвітилася на публіці з Орбакайте, здивувавши зовнішністю: "Ну, шикарні ж дівчата"

Обурена Матвієнко поставила на місце "друга" Тіни Кароль на Співають всі: "Це неправда!"

Зірки "Дизель Шоу" ледь не побилися на сцені, відео: "А, може, ти будеш..."

Пономарьов розповів про несподіване поповнення: «Влип очкарик»

Переможець "Голосу країни" Сасанчин після приїзду "швидкої" повідомив про свій стан: "До вас є прохання..."
Показати ще

"Об'єднані руки Притули.

Стефанія, Соломія, Дмитро, Катерина, Сергій",- підписав фото Сергій Притула.

Шанувальники телеведучого залишили йому безліч коментарів: "Як же мі-мі-мі)! Катя, ти дуже класна мама і приклад ідеальної жінки, яка встигає все)))). Я сімейну фотосесію з усіма дітьми хочу вже роки три і ніяк не організую)", "Яка ж у вас крута сім'я! Не те що у нас...", "Це чарівне ніжне фото", "Прям дуже", "Яка краса", "До мурашок", "Кайф".

Раніше повідомлялося, Притула влаштував синові Екстремальний день народження в літаку: кадри з висоти

Також, Леся Нікітюк розсекретила, які подарунки люблять знаменитості і що отримав від неї Притула: "Сховав і все"

Politeka розповідала, Притула похвалився своїм солідним авто, на якому колесить по всій Україні: "А Рендж був крутіше"