Відомий телеведучий і суддя шоу "Україна має талант" Сергій Притула показав ніжний сімейний знімок і зворушив шанувальників.

Як передає Politeka.net, Сергій Притула є відомим українським телеведучим. Він прославився завдяки своїй роботі в безлічі телевізійних проєктів, зараз він є постійним ведучим шоу "Хто зверху?". Також, нещодавно стало відомо, що він став суддею нового сезону шоу "Україна має талант".

Так, цього разу Сергій Притула опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, зараз у телеведучого другий шлюб з Катериною Сопельник, з якою у них двоє дочок - Соломія і Стефанія. Також у Сергія Притули є син Дмитро від першого шлюбу. На знімку долоні всієї його сім'ї - дружини і трьох дітей.

"Об'єднані руки Притули.

Стефанія, Соломія, Дмитро, Катерина, Сергій",- підписав фото Сергій Притула.

Шанувальники телеведучого залишили йому безліч коментарів: "Як же мі-мі-мі)! Катя, ти дуже класна мама і приклад ідеальної жінки, яка встигає все)))). Я сімейну фотосесію з усіма дітьми хочу вже роки три і ніяк не організую)", "Яка ж у вас крута сім'я! Не те що у нас...", "Це чарівне ніжне фото", "Прям дуже", "Яка краса", "До мурашок", "Кайф".

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