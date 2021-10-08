Шоумен та актор Андрій Джеджула дав відверте інтерв’ю та вчергове прокоментував скандал із другою дружиною Юлією Леус, яка нещодавно народила йому дочку.

Як пише Politeka.net, 46-річний український актор театру і кіно, теле- та радіоведучий Андрій Джеджула був двічі одружений. Із першою дружиною, відомою співачкою Сантою Дімопулос вони три роки прожили у цивільному шлюбі, у пари народився син Даніель. Коли хлопчику було два роки, Джеджула із Дімопулос розійшлися. Співачка вдруге вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Кучеренка, а Джеджула одружився із Юлією Леус, із якою зі скандалом розлучився.

Справа в тому, що жінка публічно звинуватила шоумена у психологічному та домашньому насиллі. За словами Леус, Джеджула бив її навіть тоді, коли вона була вагітна. Юлія розповіла, що тривалий час тримала це в таємниці, щоб чоловік не втратив роботу. Зараз Леус з дочкою від Джеджули живуть окремо на орендованій квартирі.

Нещодавно Андрій Джеджула розкрив подробиці спільного життя із Леус в інтерв’ю YouTube-блогеру Ірині Маловиці. За словами чоловіка, скандали Юлія влаштовувала йому по два-три рази в день. Шоумен навіть показав відео із камери відоспостереження, про яку, за його словами, колишня дружина знала.

Як бачимо, Леус не сподобалося те, що Джеджула опублікував в Instagram відео, де показав, як згортає використаний підгузок. Дитина на момент скандалу спала. Юлія неодноразово образила Андрія та висловлювалась дуже некоректно.

"Ти взагалі хворий на голову? Уже г*вно дитини викладає. Ти дебіл? Мені страшно з тобою дитину залишати! Ти хворе. Ти ко**чений. Йди лікуйся. Ніхто не виставляє те, що ти виставляєш", - в злості сказала Юлія.

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A ще Politeka повідомлялa, що Леус показала, як розважається після "втечі" від Джеджули, вразивши квітучим виглядом: "Інших емоцій бути не може".