Відомий телеведучий шоу "Екси" Олександр Педан їдко пожартував над відомою українською артисткою Аліною Гросу.

Як передає Politeka.net, Олександр Педан є популярним українським телеведучим і шоуменом. Він прославився завдяки своїй участі в КВН, якому присвятив близько 9-ти років. Зараз Олександр працює телеведучим на безлічі популярних шоу, в тому числі "Екси" і "Хто зверху?".

Так, цього разу Олександр Педан опублікував нове відео. Він разом з родиною, дружиною - Інною і дочкою Валерію їде в машині. На кадрах він показує величезний постер з анонсом концерту відомої української співачки - Аліни Гросу. Він починає їдко коментувати це.

"Дивіться, Аліна Гросу! Всеукраїнський тур "непереможна". Значить, всі намагалися забути Аліну Гросу, вже років 20, а вона непереможна!",- їдко пожартував Олександр Педан.

Реакцій і коментарів під Відео немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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