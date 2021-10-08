Відомий молдавський гуморист Іван Люленов, який брав участь у "Лізі Сміху", записав пісню, тим самим нарвавшись на неоднозначну реакцію шанувальників.

Молдавський гуморист, переможець на розважальному шоу "Ліга Сміху", лідер гумористичного колективу "Стоянівка" випустив новий кліп, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах Люленов співає в мікрофон про дівчину, а пізніше на відео з'являється і героїня - вона танцює в сміливому вбранні.

Користувачі Мережі по-різному відреагували на відео: деякі хвалили композицію і зовнішність артиста, інші ж навпаки - критикували.

"дуже красиво!", "Пісня клас!😍 і команда мрії!", "Золота сорочка топ!", "Ваня особисто до вас є симпатія, але пісні...", "Капець ....це що зараз так пісні пишуться і співаються?", "Величезне спасибі за вашу пісню, душевно талановито, красиво👍 👏 ☀", " дуже класний голос😍❤️❤️", " пісня просто Ппісня. Пальчики оближеш! дуже круто", " Ваня, ну ти прямо, барон в цій сорочці😂 😂 😂 😂", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Іван Люленов вирішив взяти участь в шоу "Танці з зірками", проте не зумів себе показати, адже вилетів відразу після першого ефіру. Артист зазначив, що йому було дуже прикро.

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