Українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила влаштувати експеримент із зовнішністю, примірявши Шкіряний наряд і рожевий перуку, порадувавши українців ефектним чином.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк залишається однією з найбільш затребуваних телеведучих України. Зараз зірка знімається в шоу " Хто проти блондинок?", "Хто зверху", а також інших проектах. Не забуває Леся і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Леся з'явилася в шкіряній сорочці і спідниці з розрізом. Доповнила образ Нікітюк ефектною перукою рожевого кольору. Зірка грайливо задерла ніжку, показуючи свою красу. Нікітюк також прифотошопила головних героїв фільму" Один вдома " - злодіїв Гаррі Лайма і Марвін Мерчантса.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Поверни Поляковій перуку", "Ахаха, Леся богиня", " Леся, ну збільшила губи, признавайся?".

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