Герой 9-го сезону шоу "Холостяк" Микита Добринін і його обраниця Даша Квіткова, які нещодавно стали батьками поділилися планами щодо другої дитини

Цю тему щасливе подружжя торкнулося в інтерв'ю Каті Осадчій.

Так, телеведуча запитала чому вони назвали сина. У відповідь Добринін сказав, що вони розглядали п'ять варіантів імені, І всі дуже класні.

«Я навіть не буду їх все розголошувати, тому що я думаю, що ми ними ще скористаємося», - сказав Микита.

"Тобто у вас буде п'ять хлопців?» - уточнила Осадча.

"Як вийде, але ми не збирається на цьому зупинятися", - відповів Микита.

Зазначимо, раніше Даша розповіла, що мріє про ще одну дитину. Дівчина розповіла, що у неї виявили деякі проблеми зі спиною, які вона має намір оперативно вирішити.

"Початок покладено, а то привести себе в форму хочеться, другу вагітність ж потрібно спині витримати", - сказала дівчина.

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