Відомий виконавець Потап (Олексій Потапенко) разом з коханою дружиною Настею Каменських відправився на відпочинок, показавши фото.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український репер і продюсер Потап порадував шанувальників яскравим кадром з дружиною в своєму Instagram. Виявилося, що парочка вирушила на відпочинок, і артист виклав фото з аеропорту, на якому показав дружину в реальному житті – без гриму і фільтрів.

На фотографії щасливі Потап і Настя позують обійнявшись, вони в простих нарядах для подорожей, він з навушниками і в окулярах, вона – з подушечкою на шиї для перельоту, без макіяжу і з розпущеним волоссям.

У підписі до фотографії Олексій написав ніжний пост, присвячений Насті, в якому розповів, як сильно її любить: "Красиві дівчатка завжди вибирають потужних хлопців, тому що вони знають, що їх будуть любити. А гарненькі хлопці знають, що вони хороші собою і часто люблять себе більше партнера. Я завжди дивувався, як ця красуня вибрала мене. Вона просто знає, що я люблю її шалено, набагато більше самого себе!".

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