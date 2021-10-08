Українська співачка, екс-учасниці гурту ВІА-Гра, а також переможниця популярного шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос показала архівну фотографію зі своїм батьком

Про це пише Politeka.net, з посиланням на сторінку 34-річної артистки в Instagram.

"Сьогодні тобі 65 ... тато, я люблю тебе і ти в моєму серці", - написала співачка.

Санта показала знімок, на якому батько тримає її в дитинстві на руках.

Нагадаємо, тато Санти помер від онкологічного захворювання. Невтішний діагноз поставили йому кілька років тому.

"Він завжди хотів, щоб я ходила на танці і вміла красиво танцювати, а мені подобалося танцювати для нього... він приходив на всі концерти і репетиції, але все різко закінчилося, коли він захворів на рак легенів. Це був найважчий рік у моєму житті. Після цього я жодного разу не виходила на паркет, тому що танці були для мене пов'язані з татом", – розповідала Санта в ефірі «Танців з зірками».

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Нагадаємо, що Дімопулос з "Танців з зірками" показала свого сина і дворічну дочку.

A ще Politeka повідомляла, що переможницю " Танців з зірками "Дімопулос знову кличуть на проект:" треба йти..."