Відома українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників гарячою фотосесією серед бездонних пісків пустелі, кадри вже в мережі.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, якій приписували бурхливий роман з молдавським виконавцем Даном Баланом, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася в сторіс гарячими кадрами своєї незвичайної фотосесії серед пустелі.

На знімках Тіна постала в різноманітних позах і незвичайному вбранні – на ній довге насичено синє плаття, яке вона місцями задирає, демонструючи стрункі ніжки. Також цей наряд підкреслив тонку талію і спокусливі вигини зірки, він відмінно контрастує на тлі піску.

На одній з фотографій Кароль присіла на коліна біля сухого дерева і загадково дивиться в об'єктив. На ній те ж красиве синє плаття, яке майже повністю покриває тіло.

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