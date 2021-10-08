Потап (Олексій Потапенко) і Настя Каменських полетіли з України, показали, де зараз перебувають, заінтригувавши українців своїм місцем перебування.
Як пише Politeka.net, Настя Каменських вийшла заміж за Потапа кілька років тому. Спочатку пара була в дуеті "Потап і Настя", але тепер артисти зайняті сольними кар'єрами. Зірки також активно ведуть блоги в соціальних мережах і взаємодіють з українцями.
На новому відео, яке Олексій опублікував в Instagram, парочка перебувала біля вікна. Настя поцілувала Потапенка, після чого артист показав вид з вікна.
"Як Ви знаєте, ми трошки Поїхали з нашого будинку. А поїхали куди? А поїхали ми ось сюди. Що це за місто, хто нам скаже?",- вирішив загадати питання Олексій українцям.
72-річна Пугачова в стильному образі затьмарила Орбакайте: "Темні окуляри дуже молодять бабусь"
Приходько після конфлікту на "Співають всі" запропонували змінити громадянство: як вона відреагувала
Зірка "Папіка" Петрожицька засвітила кругленький животик на публіці: "Даша вагітна?"
Екс-коханий Тіни Кароль нарешті оголосив про весілля, як виглядає наречена: "Сюрприз!"
Еллерт несподівано "пригрозив" Мішиній, з якою розлучився, через фото в міні-топі: "Скоро..."
"Ім'я цього міста? Що за місто?", запитав Потап в пості.
Фанати почали активно писати свої припущення:
"Трошки в Мадрид поїхали", "судячи з тролейбусу - Вінниця", "Грузія", "Бухарест", "Франція або Італія".
Правильною відповідь була Мадрид, столиця Іспанії. Настя Каменських відзначила це місто у своїх сторіс.
Нагадаємо, Потап показав, як виглядає Каменських в реальному житті без гриму і фільтрів
А ще Politeka повідомляла, що Зарицька з KAZKA заткнула за пояс Каменських, Огневич і Тіну Кароль
Також Politeka писала,https://sport.politeka.net/348900-kamenskih-vpervye-pokazala-svoih-devochek-o-kotoryh-malo-kto-znaet-mne-povezlo