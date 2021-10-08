Парочка показала, де зараз знаходиться

Потап (Олексій Потапенко) і Настя Каменських полетіли з України, показали, де зараз перебувають, заінтригувавши українців своїм місцем перебування.

Як пише Politeka.net, Настя Каменських вийшла заміж за Потапа кілька років тому. Спочатку пара була в дуеті "Потап і Настя", але тепер артисти зайняті сольними кар'єрами. Зірки також активно ведуть блоги в соціальних мережах і взаємодіють з українцями.

На новому відео, яке Олексій опублікував в Instagram, парочка перебувала біля вікна. Настя поцілувала Потапенка, після чого артист показав вид з вікна.

"Як Ви знаєте, ми трошки Поїхали з нашого будинку. А поїхали куди? А поїхали ми ось сюди. Що це за місто, хто нам скаже?",- вирішив загадати питання Олексій українцям.

"Ім'я цього міста? Що за місто?", запитав Потап в пості.

Фанати почали активно писати свої припущення:

"Трошки в Мадрид поїхали", "судячи з тролейбусу - Вінниця", "Грузія", "Бухарест", "Франція або Італія".

Правильною відповідь була Мадрид, столиця Іспанії. Настя Каменських відзначила це місто у своїх сторіс.

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