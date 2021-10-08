Ксенія Мішина, Нова суддя "Україна має талант", показала ефектний образ, спустивши з плечей білу сорочку, і розповіла про свою філософію українцям.

Як пише Politeka.net, Ксенія є популярною актрисою, а також брала участь в шоу "Танці з зірками", де перемогла, а потім спробувала знайти любов в проекті "Холостячка". Тепер Мішину запросили стати суддею шоу"Україна має талант". Не забуває Мішина про Instagram, де ділиться цікавим.

На новому фото Мішина лежала на дерев'яній поверхні, надівши сорочку, яку спустила з плечей, а також темну білизну.

"Якось одна знайома поділилася зі мною своїм досвідом, в якому вона отримала на мій погляд дуже цінне розуміння: пекло - це і є наше життя, а рай, це те куди ми прагнемо і це фінальна точка зростання нашої душі. Де ця точка-рай невідомо. Звучить жорстко, правда?

Але в мені це так сильно відгукнулося. Деякі дні дійсно схожі на пекло. І робота над собою все частіше відчувається також. Зустрічаючись з усіма болями і сутностями, що живуть в тобі, хочеться залізти на стіну і голосно прокричати: Бог, я більше не можу, чому так складно, де відповіді?

Пам'ятайте, я говорила що духовні практики і зцілення шляхом самосвідомості це шалено складний процес?! Так ось, не сподівайтеся на те, що через тиждень вам полегшає, що ви знайдете таблетку і вона миттєво все змінить і всі зустрічі з самою собою миттєво розв'яжуть вузли. Цей складний процес і є життя. І є пекло. Вихід один: кожен раз усвідомлювати, що тобі Пипець і проживати його. Але не занурюючись в довгі страждання, а кожен раз маючи намір стати краще і все виправити. І повільно, дуже повільно через цей біль і з помилками вірити собі, в свої рішення і створювати нову реальність!",- написала Мішина.

Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:

"Щось не так у вас в житті. Дуже помітно, тримайтеся", "якось тяжко і сумно на душі стало від прочитаного", "дуже круто розкрила цю тему, мене зворушило", "Богиня".

Нагадаємо, суддя "Україна має талант" Мішина показала, на які страждання готова заради краси

А ще Politeka писала, що" Холостячка " Мішина підігріла чутки про возз'єднання з Еллертом, подробиці

Також Politeka повідомляла, що задоволена Мішина похвалилася сміливим перетворенням, що змінилося



