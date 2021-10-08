Головний герой одного з сезонів романтичного реаліті-шоу Михайло Заливако показав чуттєві кадри з нової фотосесії з коханою Анною Богдан
Як повідомляє Politeka.net, в останньому сезоні романтичного реаліті "Холостяк" склалася красива пара Михайла Заливако і Анни Богдан. Після проекту пара почала жити разом, вони багато подорожують і виставляють своє життя напоказ в соцмережах.
Так, цього разу Міша опублікував у своєму Instagram романтичні чорно-білі фото з Анною, на яких вони позують, лежачи на землі у високій сухій траві. На знімках вони виглядають щасливими, посміхаються і обіймаються.
Заливако не підписав свою публікацію, зате шанувальники тут же почали коментувати їх нові фото з Богдан: "Ви ідеально один одному підходите. Дуже красиві. Мені здається Аня стала ще красивіша", "Класні!", "Красиві", "Класна фотка", "Дуже чуттєві фото", "Дуже красиве фото, звичайно ж після Вас, друзі", "Круті фото", "Дуже красиво", "Дуже красиво", "Дуже класні", "Щось мені підказує, що на рахунок своїх приколів і нелюбові до фоток ти дуже прибіднявся".
72-річна Пугачова в стильному образі затьмарила Орбакайте: "Темні окуляри дуже молодять бабусь"
Обурена Матвієнко поставила на місце "друга" Тіни Кароль на Співають всі: "Це неправда!"
Зірки "Дизель Шоу" ледь не побилися на сцені, відео: "А, може, ти будеш..."
Горе в родині Гросу потрясло сина Чапкіса, Соломію Вітвицьку та інших зірок: "Царство Небесне, сил тобі дорога..."
Судді "Майстер Шеф" Мартиновська і Ярославський оголосили про подію, яку всі чекали: "Нарешті"
Нагадаємо, Обраниця "Холостяка" Заливако Богдан в боді і ботфортах вразила розкішною фігурою: кадри.
Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Заливако зізнався, від чого його "вилікувала" Анна Богдан: "Можу психувати і прям біситися...".
Також Politeka писала, що "Холостяк" Заливако засвітив пристрасний поцілунок з Богдан у Венеції: "аА далі...".