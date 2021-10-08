Головний герой одного з сезонів романтичного реаліті-шоу Михайло Заливако показав чуттєві кадри з нової фотосесії з коханою Анною Богдан

Як повідомляє Politeka.net, в останньому сезоні романтичного реаліті "Холостяк" склалася красива пара Михайла Заливако і Анни Богдан. Після проекту пара почала жити разом, вони багато подорожують і виставляють своє життя напоказ в соцмережах.

Так, цього разу Міша опублікував у своєму Instagram романтичні чорно-білі фото з Анною, на яких вони позують, лежачи на землі у високій сухій траві. На знімках вони виглядають щасливими, посміхаються і обіймаються.

Заливако не підписав свою публікацію, зате шанувальники тут же почали коментувати їх нові фото з Богдан: "Ви ідеально один одному підходите. Дуже красиві. Мені здається Аня стала ще красивіша", "Класні!", "Красиві", "Класна фотка", "Дуже чуттєві фото", "Дуже красиве фото, звичайно ж після Вас, друзі", "Круті фото", "Дуже красиво", "Дуже красиво", "Дуже класні", "Щось мені підказує, що на рахунок своїх приколів і нелюбові до фоток ти дуже прибіднявся".

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