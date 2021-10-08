Нова ведуча шоу "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук показала яскраві кадри з минулого ефіру і привітала проект з 15-річчям

Як повідомляє Politeka.net, нова ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук, яка прийшла в проект на зміну Тіні Кароль, поділилася в мережі яскравими фото з ефіру в образі Білосніжки і поділилася потаємним. Красуня вирішила привітати проект з 15-річчям і розповіла, як з дитинства дивилася його і мріяла потрапити туди, а ще розкрила свій несподіваний секрет про Влада Яму.

"Пам'ятаю, як дивилася перший сезон і захоплювалася @vladyama_official і його рухами. Хоча тоді, у 2006 "Танці" лише запустилися, але вони були не менш яскраві і цікаві, ніж зараз. Я завжди дивилася це шоу із захопленням і хотіла стати учасником, вийти на паркет, станцювати. Коли минулого року я двічі вела балкон, бажання стати частиною цієї історії стало ще більше. І, як не дивно, мрія здійснилася - я стала не просто учасником, а ведучою легендарного шоу", - поділилася Іванна.

Нагадаємо, Онуфрійчук з "Танців з зірками" довела, що красивою можна бути навіть у шапці-вушанці: "Снігова королева".

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