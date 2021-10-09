Відома українська співачка, яка стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич здивувала глядачів проекту своїм рішенням у новому випуску шоу
Як передає Politeka.net, у четвертому випуску Злата вирішила, що більше брати участь не будуть Богдан і Васко.
У підсумку, Після церемонії троянд у проекті залишилися Андрій Задворний, Олександр Борзенко, Роман Свечкаренко, Максим Тарапата, Владислав Ясько, Вінченцо Дулепа, Андрій Хветкевич, Дмитро Шевченко, Олег Плахотнюк і Роман Васильєв.
Відзначимо, що якщо рішення вигнати Богдана багато хто підтримав, то відхід Васко засмутив українок.
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"Блін, за Васко дуже прикро", "Богдану давно пора додому було, Васко шкода", "Богдана давно пора. Але вигнати Васко, а залишити Влада... Це взагалі цирк", "як тепер дивитися "Холостячку" без Васко", "а Васко шкода незаслужено його пішли", "як же так? 😭 Васко був самим милим і щирим на проекті", "дуже шкода, що такого справжнього Васко вигнала", - пишуть в коментарях.
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