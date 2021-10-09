Відома українська співачка, яка стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич здивувала глядачів проекту своїм рішенням у новому випуску шоу

Як передає Politeka.net, у четвертому випуску Злата вирішила, що більше брати участь не будуть Богдан і Васко.

У підсумку, Після церемонії троянд у проекті залишилися Андрій Задворний, Олександр Борзенко, Роман Свечкаренко, Максим Тарапата, Владислав Ясько, Вінченцо Дулепа, Андрій Хветкевич, Дмитро Шевченко, Олег Плахотнюк і Роман Васильєв.

Відзначимо, що якщо рішення вигнати Богдана багато хто підтримав, то відхід Васко засмутив українок.

"Блін, за Васко дуже прикро", "Богдану давно пора додому було, Васко шкода", "Богдана давно пора. Але вигнати Васко, а залишити Влада... Це взагалі цирк", "як тепер дивитися "Холостячку" без Васко", "а Васко шкода незаслужено його пішли", "як же так? 😭 Васко був самим милим і щирим на проекті", "дуже шкода, що такого справжнього Васко вигнала", - пишуть в коментарях.

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