Є, на що подивитися

Відома українська співачка, актриса і телеведуча Тіна Кароль розбурхала шанувальників ефектним кадром в пікантному вбранні, знімок показали в соцеті Instagram

Як повідомляє Politeka.net, 36-річна Кароль, яка була тренером проектів «Голос країни» і представляла Україну на «Євробаченні» в 2006 році, показала у себе в сторіс пост, що з'явився на її фан-сторінці.

На фото Тіна Кароль відображена в чорній в'язаній сукні-сітці з досить відвертим декольте. Схоже, що для зйомки в такій сукні артистка вирішила не надягати білизну. Сукня вдало підкреслює фігуру артистки.

Також шанувальникам співачки пропонується знайти назви 25 пісень Тіни в спеціальному філворді.

Цікаво, що в такій же сукні, як на Кароль, раніше знімалася в своєму кліпі senorita колумбійська співачка Каміла Кабелло.

У сітчастому вбранні вона також виглядає вельми "гаряче".

Нагадаємо, Полякова і Кароль помірялися красою, посваривши українців: "знайшли, з ким порівнювати!".

Як повідомляла Politeka, Кароль в пальто і на шпильках показала, як утеплилася на осінь: кадри.

Також Politeka писала, що екс-коханий Тіни Кароль перед весіллям сіганул вниз з величезної висоти: "дивитися страшно"