Співачка Оля Полякова здивувала несподіваним зізнанням про те, як вигнала свою свекруху з дому після гучної сварки.
37-річна артистка розповіла про це ведучій і своїй подрузі Маші Єфросиніній в черговому випуску проекту "Дорослі дівчата" на YouTube, передає Politeka.net.
Шанувальниці запитали у теледів, чи бували у них випадки, щоб чоловік влаштовував сцену ревнощів після новини в ЗМІ. І тоді Полякова згадала один з примітних епізодів з власного життя.
Співачка розповіла, як її нібито адюльтер ледь не зруйнував стосунки не з чоловіком, а зі свекрухою.
"Народила тільки Алісу, п'ятий місяць годування... Веду разом з Ургантом (Іван Ургант, - російський шоумен, прим. ред.) захід... Було 1 квітня, якийсь канал запустив "качку", що у мене з Ургантом роман... Тут же в цій передачі, але в кінці, вони сказали, що це неправда і всього лише першоквітневий розіграш. Але люди ж хочуть чути те, що хочуть чути!", - поділилася Оля.
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За словами Полякової, її свекруха, "божа кульбаба", влаштувала їй розгін, коли вона повернулася додому.
"Каже мені: "А я все знаю. У тебе ж з Ургантом роман!". Я відповідаю: "Мам, ви чого, з глузду з'їхали?", - а я про це не знала, тільки потім розібралася. "Я бачила, ти сідала з ним в машину!". Це вже взагалі вигадане, ніколи я не сідала в машину з Ургантом, - розповіла співачка, - А я якась була втомлена... зазвичай я б поржала. Мені так стало прикро, що я живу з її сином, я народила йому другу дитину, я годую дитину грудьми, і вона говорить мені подібне. І я як погнала на неї і вигнала її з дому. Вона зібралася і поїхала. Ми не спілкувалися два місяці".
Полякова додала, що потім вони зі свекрухою все ж помирилися і попросили один у одного вибачення.
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