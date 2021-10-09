Відомі артисти і подружжя Алла Пугачова і Максим Галкін пишаються своїми маленькими дітьми Лізою і Гаріком, фото з якими нерідко показують у себе на сторінці в Instagram.

Єлизавета і Гарік ростуть під пильною увагу батьків. Причому діти також додатково навчаються вдома, багато приділяють часу різним заняттям і заводять хобі. Про це сама Пугачова і її чоловік розповідають в соціальних мережах.

На фан-сторінках пари та їхніх дітей часто викладають різні фото з відпочинку, з фотосесій і просто архівні кадри. Один з таких привернув увагу.

"Красунею росте 😍 ❤ ️" - сказано в описі під новим фото.

Шанувальники підтримали пост, обговоривши зовнішність дитини і помітний фотошоп:

"Була дитиною, навіщо квапити час, нарощувати, домальовувати волосся?; А навіщо фотошоп в такому віці?; Красива, розумна, щаслива дівчинка...; Всі женихи будуть її❤; та не спотворюйте дитину! Нехай росте щасливою і натуральної!; Приємна зовнішність у дівчинки. Тільки і всього! Приберіть грим!; Але фарбувати вії і очі навіщо вона і так красуня".

Нещодавно лізі і Гаррі виповнилося 8 років. Публіка натішитися не може, якими чудовими виросли малюки. На фан-сторінці 72-річної Примадонни в Instagram також опублікували свіже відео з Лізою, що гуляє, по всій видимості, в саду біля замку, де живе сімейство.

"Осіннє диво 😘❤️", - йдеться у підписі.

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