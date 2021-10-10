Головний герой 10-го сезону шоу "Холостяк" Макс Михайлюк разом зі своєю дружиною Дашею Хлистун провів вечір у сімейному колі.

Як передає Politeka.net, Макс Михайлюк відомий як головний герой 10-го сезону шоу "Холостяк". До цього він не був людиною з шоу-бізнесу. На проєкті він вибрав обраницю, проте відносини у них не склалися. Варто відзначити, що це не завадило йому завести сім'ю, як він і хотів. "Холостяк" є пілотом, і у нього своя льотна школа, яку він відкрив в США.

Так, цього разу "Холостяк" опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку Макс Михайлюк сидить в ресторані разом зі своєю дружиною-моделлю Дашею Хлистун. Також з ними за столом їхні друзі з дитиною.

"Сімейний вечір

Гарних вихідних, народ",- побажав Макс Михайлюк.

Шанувальники залишили безліч коментарів для "Холостяка": "Максим, ви найкращі!", "Приємний вечір", "Красиві", "Класні", "Ви найкращі! Дуже красива пара", "Ви з дружиною дуже схожі, посмішка, очі, погляд", "Красиві! Ви навіть схожі чимось з Дашею", "Ого, такі схожі, як ніби віддзеркалило відображення", "Максим дуже класні з Дашунею".

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