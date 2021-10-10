Популярна українська співачка, яка стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич вразила учасників досить сміливим танцем, який представила під час останнього ефіру.

Вчора вийшов черговий ефір шоу "Холостячка", який залишив для шанувальників чимало запитань. Особливо багатьом запам'ятався танець Злати, яким вона спокусила учасників на одному з вечорів.

Причому для виступу дівчина використовувала вельми оригінальний хід і наряд, а чорний костюм з прозорими вставками ледь приховав її фігуру.

"Ось це поворот: Злата Огневич запалила не тільки чоловіків своїм танцем, а й мільйони телеглядачів» - сказано в підписі.

Користувачі бурхливо обговорили витівку Злати:

"Велике прохання, поміняйте стиліста Злати, така красива дівчина, а ви її одягаєте, як мадам Брошкін; вважаю це занадто перед купою чоловіків; мені здається потрібно бути трохи скромніше; це як мінімум некоректно виглядає, не розумію цього задуму; що це за стриптиз? Навіщо? Жіночність не так проявляється і не в цьому; слюні текли у кожного з чоловіків і у мене теж🤤; здавалася загадковою і скромною, а тут таке ...; навіть чоловіки відчували себе ніяково".

У четвертому випуску Злата вирішила, що більше брати участь не будуть Богдан і Васко.

У підсумку, Після церемонії троянд у проекті залишилися Андрій Задворний, Олександр Борзенко, Роман Свечкаренко, Максим Тарапата, Владислав Ясько, Вінченцо Дулепа, Андрій Хветкевич, Дмитро Шевченко, Олег Плахотнюк і Роман Васильєв.

Відзначимо, що якщо рішення вигнати Богдана багато хто підтримав, то відхід Васко засмутив українок.

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