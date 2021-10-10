Відомий український артист Віктор Павлик показав, як виглядає його 4-місячного сина Михайла від молодої дружини Катерини Репяхової.

Як передає Politeka.net, Віктор Павлік є популярним українським артистом. Він прославився завдяки участі в групі "Анна Марія". Також його виконання пісні "Ти подобаєшся мені" Сергія Лазо, стала найкращим ліричним шлягером в Україні. Нещодавно у нього народився син - Михайло, від його молодої дружини Катерини Репяховой.

Так, цього разу Віктор Павлік опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно він вирушив на відпочинок до Туреччини разом зі своєю дружиною Катериною Репяховою та сином Михайлом, якого вони нещодавно показали громадськості. На кадрі Віктор Павлік тримає на руках свого 4-місячного сина.

"Слава Богу!",- написав щасливий Віктор Павлік.

Шанувальники засипали артиста безліччю коментарів: "Так схожі! Здоров'я вам!", "Красунчики", "Який миленький карапузик", "Схожий, ну треба ж як!", "Супер хлопець", "Супер чоловіки".

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